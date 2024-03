Basket B2: traffico per il primato nel Play-In Gold, scappa via l’Attila nel Silver

ANCONA – Si è chiusa ieri la terza giornata del girone di andata delle varie fasi Gold, Silver e Playout. Una domenica decisamente divertente che ha, bene o male, iniziato a delineare le vere forze in campo. A meno cinque giornate dal termine di questa fase ad orologio continua la rincorsa alle prime sei piazze nei Play-In Gold e alle prime due nel Silver.

Play-In Gold – Cala il tris l’Italservice Loreto Pesaro che sbanca 61-101 il campo della Palestrina. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Foglietti che ora si ritrovano in sesta piazza, profilando una rimonta pazzesca. Cade il Bramante capolista in casa della Virtus Roma (72-65) mentre la Vigor Matelica passa 70-80 in casa della Supernova Fiumicino. Conseguenze? Bramante, Virtus e Vigor prime a pari merito a 12 punti. Perde invece l’occasione di aggiungersi al terzetto, oltre che la sfida contro il Valdiceppo, la Goldengas Senigallia. Al termine di una partita “thriller”, terminata 80-78, i due punti vanno in tasca ai perugini.

CLASSIFICA: Bramante 12, Virtus Roma 12, Vigor Matelica 12, Goldengas Senigallia 10, Fiumicino 10, Loreto Pesaro 8, Palestrina 6, Valdiceppo 2

Play-In Silver – Non smette di stupire l’Attila Jr. Porto Recanati che, grazie al successo per 83-77 ai danni del Ferentino, prende quota in testa alla classifica. Sorridono anche le altre tre dell’ormai ex Girone E. Il Pisaurum strappa i due punti ai danni della Canver Cinecittà (69-61), l’Amatori Pescara passa 85-60 sulla Stella Azzurra Viterbo mentre il Teramo a Spicchi archivia la pratica 81-65 contro il fanalino di coda Esperia Cagliari.

CLASSIFICA: Attila Porto Recanati 14, Canver Cinecittà 10, Amatori Pescara 10, Viterbo 10, Teramo a Spicchi 8, Pisaurum 8, Ferentino 8, Esperia Cagliari 4

Play-Out – Altra vittoria importante per la Virtus Civitanova che di misura, 71-70, passa su un’ottima Grottaferrata. Stesso discorso anche per il Roseto che batte, l’ormai ex capolista, NB Aquilano per 77-67 grazie ad una performance perfetta e si porta a quota 8 punti. Perdono strada, oltre che punti, il Pescara 2.0 e la Cab Stamura Ancona che vengono superate rispettivamente dal Mondragone (58-65) e dalla New Fortitudo Isernia (67-77)

CLASSIFICA: Virtus Civitanova 14, NB Aquilano 12, Mondragone 10, Roseto 8, Pescara 8, Cab Stamura Ancona 8, Grottaferrata 6, New Fortitudo Isernia 6