Basket B2, terzo atto della fase ad orologio

ANCONA – Si torna in campo questo weekend (sabato 16 e domenica 17) per la terza giornata, la penultima di andata, delle fasi Play-In Gold, Play-In Silver e Playout. Se nella prima giornata, le squadre provenienti dal Girone E, erano state formidabili, qualche scricchiolio è arrivato nello scorso turno. Soprattutto nelle fasi Silver e Playout. Nei Play-In Gold infatti le marchigiane volano. Dopo l’en-plein di domenica, il Bramante, capolista, dovrà affrontare la Virtus Roma che si ritrova al momento a soli due punti di distanza. Chi può approfittare di un passo falso dell'”amica” del vecchio girone, sono la Goldengas Senigallia e l’Halley Informatica Matelica impegnate in trasferta contro il Valdiceppo e la Supernova Fiumicino. Occhio all’Italservice Loreto che sta letteralmente volando in questa seconda fase di stagione. L’impegno, alla ricerca della terza vittoria di fila, si chiama Palestrina.

Nei Play-In Silver, cerca di scappare via l’Attila Jr. Porto Recanati. La capolista momentanea, con 12 punti, affronterà sabato il Ferentino. Chiamate al riscatto invece, dopo lo stop nella scorsa giornata, il Teramo a Spicchi, il Pisaurum e l’Amatori Pescara. Le prime due, insieme all’Attila, saranno impegnate sabato contro l’Esperia Cagliari e la Canver Città. La terza chiuderà invece domenica contro la Stella Azzurra Viterbo. In palio ci sono punti che possono essere già decisivi per le sorti del girone.

Discorso analogo per i Playout. Il Pescara 2.0 apre il sabato contro il Centro Bk Mondragone. Entrambe a pari punti nella terza casella. A seguire il Roseto ospita la capolista Nb Aquilano. Domenica semplice, o almeno sulla carta, per la Virtus Civitanova e la Cab Stamura che ospitano il Grottaferrata e la New Fortitudo Isernia: penultima e ultima forza in classifica.