Basket B2, si chiude il girone d’andata. Nei Play-In Gold non smettono di stupire le marchigiane

Vola anche l'Attila Porto Recanati mentre si inceppa la Virtus Civitanova. Dopodomani si torna già in campo per la prima di ritorno

Basket: è terminata ieri, 24 marzo, l’ultima giornata del girone d’andata di questa seconda fase di campionato B2. Quattro giornate in cui le marchigiane, e in generale tutte le ex del vecchio girone E, hanno stupito in positivo conquistando punti preziosi. Ad un girone do ritorno ancora da giocare nei Play-In Gold, Silver e Playout, possono per ora sorridere per il primato: Bramante Pesaro (a pari merito con, Attila Porto Recanati e Virtus Civitanova.

Basket, Play-in Gold

En-plein marchigiano nella fase più prestigiosa. Quattro vittorie e otto punti complessivi conquistati che ridisegnano ancora una volta la classifica. Vincono e convincono le due capoliste solitarie Bramante Pesaro e Halley Informatica Matelica. I punti arrivati grazie alle vittorie contro rispettivamente Supernova Fiumicino (68-66) e Virtus Roma (79-70), le portano ora a quota 14 in classifica. Insegue la Goldengas Senigallia, vincente per 88 a 67 contro la Palestrina, che si ritrova a -2 dalla vetta. Continua invece la rimonta dell’Italservice Loreto Pesaro, che archivia la pratica Valdiceppo (75-69) e si porta in quinta piazza.

Play-in Silver

Non si ferma la marcia dell’Attila Jr. Porto Recanati, sempre più leader di questa fase d’argento, che batte anche la Stella Azzurra Viterbo (86-97) e scappa via a quota 16 punti. Scivolano invece tutte le altre dell’ex girone E. Tutte in trasferta: il Pisaurum si arrende all’ultimo secondo contro l’Esperia Cagliari 87-85, il Teramo a Spicchi cade contro la Canver Cinecittà 84-69 mentre il l’Amatori Pescara perisce 65-57 contro il Ferentino.

Playout

Perde l’occasione di allungare la Virtus Civitanova che deve arrendersi 76-74 in casa dell’inseguitrice (ormai partner di classifica) NB Aquilano. Ne approfittano la Cab Stamura Ancona e il Pescara 2.0 che passano rispettivamente contro Mondragone (56-62) e New Fortitudo Isernia (53-59). Cade invece il Roseto che in casa del Grottaferrata si deve arrendere 69-65.