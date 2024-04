Basket B2, si torna in campo per il terz’ultimo appuntamento

ANCONA – Ripartono, dopo la sosta di Pasqua, i gironi Gold, Silver e Playout. In programma questo sabato (6 aprile) e questa domenica (7 aprile), andrà in scena la seconda giornata di ritorno, la terz’ultima ancora da giocare nella fase ad “orologio”.

PLAY-IN GOLD – Ad aprire il turno sarà la sfida tra Supernova Fiumicino e Italservice Loreto Pesaro. In programma sabato, il fischio d’inizio è fissato per le 18. Stesso orario, ma di domenica, tutte le altre sei squadre. La Virtus Roma ospita la Goldengas Senigallia, mentre le capoliste Bramante Pesaro e Halley Informatica Matelica sono entrambe impegnate in trasferta contro rispettivamente Palestrina e Valdiceppo.

PLAY-IN SILVER – Sabato importante per Pisaurum e Attila Jr. Porto Recanati. Entrambe in casa, la prima accoglie alle 18 il Ferentino mentre la seconda alle 21.15 la Canver Cinecittà. Stesso discorso anche per quanto riguarda la domenica. In contemporanea alle 18, il Teramo a Spicchi e l’Amatatori Pescara ospitano la Stella Azzurra Viterbo e l’Esperia Cagliari.

PLAYOUT – Sempre più complicato invece il girone targato Playout con tre squadre racchiuse in 2 punti. Sabato, alle 20.00, il Centro Bk Mondragone va a caccia della vittoria in casa del Roseto mentre, alle 20.30, la capolista NB

Aquilano fa visita al Pescara 2.0. Chiudono il turno di domenica le sfide Cab Stamura Ancona-Grottaferrata e Virtus Civitanova-New Fortitudo Isernia. Appuntamento programmato per le 18.