Basket B2, iniziano le fasi: Gold, Silver e Playout

ANCONA – Finalmente si parte. Anzi, si riparte. Comincia la seconda fase di questo campionato di Serie B interregionale e lo fa nel migliore dei modi per le marchigiane impegnate nei vari gironi Gold, Silver e Playout. Dodici partite, suddivise in dieci vittorie e solo due sconfitte è il biglietto da visita proprio dalle squadre provenienti dal girone E di serie B2.

Play-In Gold – Buona la prima per l’Italservice Loreto che, contro ogni pronostico, batte la prima della classe Virtus Roma 75-61 in un PalaPetriana gremito. Sorridono anche la Goldengas Senigallia e l’Halley Matelica. La prima accende il turbo nell’ultimo quarto e archivia la pratica Supernova Fiumicino 72-65, la seconda ha bisogno dell’overtime e di un finale al cardiopalma per imporsi 75-73 sul campo della Sicoma Valdiceppo. Cade invece il Bramante Pesaro. Dopo i due supplementari, ad imporsi sono i padroni di casa della Pallacanestro Palestrina. A Valmontone finisce 89-86.

Classifica: Bramante, Fiumicino, Virtus Roma 10; Senigallia, Matelica 8; Palestrina 6; Loreto 4; Valdiceppo 0

Play-In Silver – Inizia come meglio non può l’Attila Junior Porto Recanati che spazza via l’Esperia CaglPisaurum 79-62 consolidando la testa della classifica. Grande prova anche del Pisaurum che nei minuti finali riesce ad allungare quel tanto che basta per portare via i due punti alla Stella Azzurra Viterbo (62-58). Chiudono il conto delle marchigiane: il Teramo a Spicchi che batte 94-67 il Ferentino, e l’Amatori Pescara che invece è costretta a sventolare, all’ultimo secondo, la bandiera bianca alla Carver Roma (72-69).

Classifica: Porto Recanati, Carver Roma 10; Amatori Pescara, Viterbo 8; Teramo, Pisaurum, Ferentino 6; Cagliari 2

Play-Out – Totale En-plein nella lotta salvezza. La Virtus Civitanova convince per 78-63 contro la Centro Basket Mondragone mentre la Cab Stamura Ancona, merito di un grande secondo tempo, si porta a casa la vittoria contro l’Aquila (64-50). Completano il disegno anche il Pescara Basket e la Braderm Roseto che hanno pochi problemi contro la San Nilo Grottaferrata (77-67) e la New Fortitudo Isernia (73-56).

Classifica: Civitanova, L’Aquila 10; Ancona, Pescara 8; Roseto, Mondragone 6; Grottaferrata, Isernia 4