Basket B2, l’Italservice Loreto vola in semifinale. Eliminate Goldengas Senigallia e Attila Jr. Porto Recanati

La squadra di Coach Foglietti è l'unica marchigiana ad aver strappato il pass per le final four all'interno del tabellone della Conference Centro. Rimandate in gara-3 Bramante e Matelica

ANCONA – L’Italservice vince gara-2 contro la Goldengas Senigallia (84-78) e vola in semifinale. È questo il verdetto uscito dal secondo atto dei quarti di finale. La squadra di coach Foglietti è l’unica marchigiana, momentaneamente, classificata in semifinale. Per quanto riguarda le altre ancora in gioco; il Bramante perde 77-66 in casa della Supernova Fiumicino e rimanda a gara-3 il discorso qualificazione, il Matelica vince 74-57 in casa del Ferentino e rimanda anche lei tutto a gara-3.

Eliminata, invece, l’Attila Jr, Porto Recanati che viene sconfitta 70-74 contro la Virtus Roma. Non è bastato un girone Play-In da grande squadra, terminato in prima posizione solitaria, per superare nel doppio confronto la squadra capitolina ed accedere in semifinale.

Questi gli altri risultati dei quarti di finale: Basket School Messina-Orlandina 65-62 (si andrà a gara-3), Pallacanestro Sala Consilina-Virtus Molfetta 71-75, Pallacanestro Viola RC-Power Basket Salerno 85-92, Svincolati Milazzo-Virtus Kleb Ragusa 70-75. Per quanto riguarda il terzo confronto con in palio il passaggio turno, in programma mercoledì (15 maggio), ci sarà: Bramante Pesaro-Supernova Fiumicino, Halley Informatica Matelica-Basket Ferentino, Orlandina-Messina