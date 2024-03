Basket B2, inizia ufficialmente il countdown. Stasera la prima di ritorno

ANCONA – Inizia stasera il girone di ritorno delle fasi Gold, Silver e Playout. Quattro giornate ancora da giocare per decretare chi accederà alla fase successiva valida per la promozione, chi si salverà, e chi invece dovrà abbandonare la Serie B2. Oggi, mercoledì 27 marzo, la prima giornata, poi la pausa che terrà ferme le squadre fino al 6 aprile.

PLAY-IN GOLD – Aprono stasera, ore 21, l’Italservice Loreto Pesaro e l’Halley Informatica Matelica rispettivamente contro la Virtus Roma e il Valdiceppo. L’andata significò la prima vittoria, su quattro poi consecutive, per entrambe le marchigiane. Domani invece, sempre alle 21, completerà il turno Goldengas Senigallia-Supernova Fiumicino in contemporanea a Bramante Pesaro-Palestrina.

PLAY-IN SILVER – Vietati passi falsi per l’Attila Jr. Porto Recanati che stasera alle 21 visita il fanalino di coda Esperia Cagliari. Discorso analogo per il Pisaurum, alla ricerca di punti preziosi, che se la vedrà in casa della Stella Azzurra Viterbo. Chiuderanno domani, alle 20, l’Amatori Pescara e il Teramo a Spicchi che andranno in trasferta sui complicati campi della Canver Cinecittà e del Ferentino.

PLAYOUT – Tutte oggi invece le partite della fase Playout. Sempre alle 20, apre la giornata New Fortitudo Isernia-BK Roseto. Mezz’ora più tardi invece tutto il resto. Le solitarie capoliste Virtus Civitanova e NB Aquilano, vanno a caccia di punti contro il Mondragone e la Cab Stamura Ancona, mentre il Pescara 2.0 è ospite del Grottaferrata in uno scontro importante per rialzare lo score in classifica.