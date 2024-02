Basket B2, iniziano le fasi gold, silver e playout

ANCONA – Terminata la Regular Season è già tempo della seconda fase. Le classifiche delle varie Serie B2 Interregionali, suddivise in 4 Conference (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) da 24 squadre ciascuna, a loro volta suddivise in due divisioni da 12 squadre, è stata suddivisa in tre diversi accessi. Nel particolare: Play-In Gold, Play-In Silver e Playout. Questa seconda fase del torneo sarà ad orologio e vedrà la partecipazione di 24 squadre suddivise in tre serie da 8. Sarà previsto un Play-In Gold a cui avranno accesso le squadre dal 1° al 4° posto delle due Divisioni, un Play-In Silver per le squadre classificate dal 5° all’8° posto ed un Play-out per le rimanenti dal 9°al 12° posto. Ogni squadra disputerà 8 partite fra andata ritorno, contro le 4 squadre dell’opposta Divisione. Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver, accederanno ai playoff che verranno disputati al meglio delle 3 gare. In palio la promozione in serie B Nazionale. Le perdenti della finale playoff effettueranno una serie al meglio delle 3 partite contro le perdenti della finale di un’altra Conference e la vincente sarà anch’essa promossa in Serie B Nazionale. I Play-out saranno invece strutturati in modo tale che la classifica di questa possa stabilire chi retrocederà in Serie C Unica. Nello specifico, le ultime due classificate insieme alla perdente dello spareggio tra le terz’ultime di due Conference diverse. Alla fine di tutto si disegneranno 6 promozioni e 10 retrocessioni. Per quanto riguarda i campionati delle marchigiane, la Conference di riferimento è quella del Centro con la data d’inizio fissata al 2 marzo.

Nel Play-In Gold il girone sarà composto da: Vigor Matelica, Bramante Pesaro, Goldengas Senigallia, Italservice Loreto, Virtus Roma 1960, Supernova Fiumicino, Pallacanestro Palestrina e Valdiceppo Basket. Per queso secondo “campionato” si partirà con una classifica già parzialmente disegnata in base ai punti guadagnati negli scontri diretti già giocati nella regular season. DI conseguenza la griglia di partenza sarà composta da: Bramante Pesaro (10 punti), Virtus Roma 1960 (10 punti), Supernova Fiumicino (10 punti), Vigor Matelica (6 punti), Pallacanestro Senigallia (6 punti), Pallacanestro Palestrina (4 punti), Italservice Loreto (2 punti), Valdiceppo Basket (0 punti).

Il Play-In Silver sarà composto invece da: Baseart PisaUrum 2000 Bk, Stella Azzurra Wecom OrtoetRur, Si Con Te Attila P.To Recanati, Esperia Cagliari, Teramo A Spicchi 2K20, Fmc Basket Ferentino 1977, Amatori Pescara 1976, Carver Roma.

Infine il Play-out vedrà contendersi la salvezza ulteriori otto squadre: Pescara Bk 2.0, San Nilo Grottaferrata, Roseto Basket, New Fortitudo, Cab Stamura Ancona, Nuovo Basket Aquilano, Virtus Basket Civitanova M., Centro Bk Mondragone.