Basket B2, volano il Bramante e l’Attila Porto Recanati

ANCONA – Momento magico, nei Play-In Gold per le squadre provenienti dal girone E. Quattro su quattro le vittorie conquistate nel massimo campionato di questa seconda fase. Meno brillanti invece quelle appartenenti ai Play-In Silver e Playout. Un bottino magro che comprende solo due vittorie su otto incontri.

Play-In Gold – È un momento d’oro per l’Italservice Loreto Pesaro che al Palamegabox passa 80-59 sulla Supernova Fiumicino. Due vittorie su due per il roster di coach Foglietti. Sorride anche il Bramante che trova la prima vittoria di questa fase ad orologio. Il 74-66, maturato nel corso del match ai danni della Valdiceppo, permette ai ragazzi di mister Nicolini di portarsi in vetta al girone. Benissimo anche l’Halley Matelica e la Goldengas Senigallia che hanno archiviato rispettivamente le pratiche: Pallacanestro Palestrina (87-80) e Virtus Roma (86-73).

Classifica: Bramante: 12; Matelica, Senigallia, Virtus Roma, Fiumicino: 10; , Loreto Pesaro, Palestrina: 6; Valdiceppo: 0

Play-In Silver – In questa seconda giornata spicca solo l’Attila Jr. Porto Recanati che, in casa della Canver Cinecittá, passa per 59 a 52. Sconfitte pesanti invece per il Pisaurum e il Teramo a Spicchi che non riescono ad imporsi contro: Ferentino (71-61) e Stella Azzurra Viterbo (63-56). Male l’Amatori Pescara che cerca ancora la prima vittoria di questa fase Silver. Dopo la Canver nella prima giornata, gli abruzzesi sono stati sconfitti in Sardegna dall’Esperia Cagliari per 68 a 58.

Classifica:Porto Recanati: 12; Stella Azzurra,

Carver Roma: 10; Amatori Pescara, Ferentino: 8; Teramo, Pisaurum: 6; Cagliari: 4

Play-Out: Vittoria importantissima per la Virtus Civitanova che ad Isernia si affida ad Arienti e la spunta ai supplementari (75-77). Due punti che permettono di allungare sulle “amiche” del vecchio girone. Il Grottaferrata si impone 90 a 83 sulla Cab Stamura Ancona, il Centro Bk Mondragone passa di misura sul Roseto (79-77) mentre la NB Aquilano archivia il Pescara (75-64).

Classifica: NB Aquilano, Virtus Civitanova: 12; Pescara, Cab Stamura, Centro Bk: 8; Roseto, Grottaferrata: 6; New Fortitudo Isernia: 4