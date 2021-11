Ristopro Fabriano e Daniele Merletto, le strade si separano

Risoluzione consensuale con il Capitano che ha guidato i cartai in serie A2, per lui destinazione Ruvo di Puglia (B). Domenica 14 la squadra di coach Pansa in trasferta a Brindisi per affrontare il Nardò

FABRIANO – «Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa». I cantautori, in questo caso Francesco De Gregori, sanno sempre trovare le parole migliori per descrivere certi uomini e certi momenti, basta una pennellata.

Quei momenti in cui arrivano quelle notizie che – sportivamente parlando – ti rattristano un po’. Come stamattina, «in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po’ alla vita», la separazione delle strade fra la Ristopro Fabriano e il capitano Daniele Merletto.

Daniele Merletto festeggia la promozione in A2 di Fabriano

Quel “piccolo grande uomo” arrivato da Matera per guidare i cartai al ritorno in serie A2 dopo tredici anni di attesa, che prima dell’interruzione del campionato 2019/20 per la pandemia aveva fatto palpitare i cuori fabrianesi con le sue triple siderali nelle vincenti trasferte a Rimini, a Civitanova, a Senigallia… e che nell’aprile scorso, dopo due settimane a letto con il Covid (il Covid quello brutto), si è rimesso in piedi in un batter d’occhi e con coraggio ai playoff – ricordiamo bene tutti com’è andata a finire – ha alzato la Coppa della promozione in serie A2 il 23 giugno, per poi essere portato in trionfo in Piazza del Comune da centinaia di tifosi.

Poteva diventare una “bandiera” di Fabriano nel lungo periodo, Daniele Merletto. Ma poi ecco la serie A2, le prime quattro sconfitte della Ristopro, la necessità di un nuovo assetto tattico, il turn-over, la tribuna nella vittoria a Chiusi, la panchina per quaranta minuti nel successo di domenica scorsa con Ferrara e infine la decisione più dolorosa.

Merletto si accasa in B, a Ruvo di Puglia, dove si inserisce in una già forte squadra allenata da coach Ponticiello, per lui si tratta di un ritorno nella città dove aveva già giocato da giovanissimo dieci anni fa.

La sua esperienza fabrianese si conclude dopo 70 partite, 659 punti e 216 assist, ma i numeri non possono dire quanto impegno, attaccamento e qualità umane abbia dimostrato il “Mago” nella città della carta.

“C’est la vie”, dicono i francesi. Soprattutto nello sport è così: di saluti come questi ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno tanti. E’ maledettamente così, ogni volta.

«A Daniele vanno i ringraziamenti della Ristopro Fabriano per la professionalità sempre dimostrata, con un sincero augurio per la prosecuzione della sua carriera», recita il finale del comunicato della società, diramato questa mattina, alla vigilia della partita che la squadra di coach Lorenzo Pansa disputerà domani, domenica 14 novembre, in trasferta a Brindisi alle ore 17 per affrontare la Next Nadrò (trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass).