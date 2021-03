SAN VENDEMIANO- Serviva una Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona cinica, compatta e vogliosa per iniziare nel modo giusto la seconda fase del campionato di Serie B. Una Luciana Mosconi cinica, compatta e vogliosa è arrivata sul campo del Rucker Sanve di San Vendemiano con il risultato finale di 70-71 che sorride alla truppa Rajola ed evidenzia tutta la caparbietà di Centanni e soci.

I dorici partono bene già nel primo tempo quando il parziale di 12-20 lascia presagire ad un match in discesa. Poi, prima dell’intervallo, arriva la reazione dei padroni di casa che tuttavia non riescono ad evitare di rientrare negli spogliatoi sul punteggio di 29-33. Nel terzo quarto al Campetto non basta il miglior Centanni per arginare il 55-47 con cui i locali danno l’impressione di poter vincere la gara ma negli ultimi dieci minuti gli ospiti trovano finalmente l’alchimia giusta per imporsi con il definitivo 70-71 conquistando una posta in palio dal valore inestimabile per il morale e per la classifica.