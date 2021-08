Aurora Jesi, al via la stagione dal 19 agosto. Obiettivo playoff

JESI – Aurora basket pronta a ripartire. La stagione 2021/22 sta per partire ufficialmente. Sarà la storica palestra Novelli a ospitare vecchi e nuovi giocatori arancioblu.

I ragazzi a disposizione di coach Massimo Meneguzzo si ritroveranno in via del Prato, giovedì 19 agosto, per dare il via ai primi test atletici mattutini, alternati nel pomeriggio con sedute tecniche al Pala Triccoli. Gli atleti riprenderanno a sudare e a preparare una stagione cui chiedere conferme rispetto al buon cammino percorso lo scorso anno, culminato con un turno playoff generoso e lottato contro Rieti.

Nell’attesa del calendario, che verrá ufficializzato venerdì prossimo (giovedì si conoscerà l’avversario del primo turno) «l’Aurora – riferiscono dal sodalizio guidato da Altero Lardinelli – guarda con fiducia e curiosità ad una nuova stagione in serie B che la vedrà ai nastri di partenza di un girone di ferro da affrontare con faccia tosta e voglia di emergere. Con l’auspicio di poter riaprire le porte del Pala Triccoli, almeno al 35% della capienza, consentendo ai tifosi di condividere l’ennesima sfida sportiva, la The Supporter si avvicinerà al debutto previsto per il 3 ottobre con una serie di amichevoli in via di definizione. I ragazzi arriveranno a Jesi a metá della prossima settimana e si ritroveranno nella serata di giovedì 19 al Ristorante Tabano per la consueta e benaugurante cena di inizio stagione».