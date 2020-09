L’Aurora Jesi è pronta a tornare sul parquet, preparazione al via

JESI – L’Aurora Jesi è pronta. Preparazione al via per gli uomini di coach Marcello Ghizzinardi, che si sono ritrovati domenica 6 settembre alla palestra Novelli per iniziare a ritrovare ritmo e forma in vista di questa strana nuova stagione 2020-21.

Due gli appuntamenti di rilievo: l’11 ottobre, prima ufficiale stagionale in Supercoppa, e il 15 novembre, quando si ricomincerà a fare sul serio in campionato. «Con Magrini, Giampieri e Quarisa abbiamo confermato metà dei senior della passata stagione – dice il tecnico Ghizzinardi -, i giovani sono per la maggior parte quelli che già erano con noi. C’è una continuità, abbiamo fatto in estate quello che ci eravamo prefissati. Questa era la squadra che dovevamo fare, aggiungendo agli under in larga parte “nostri”, qualche califfo d’esperienza come abbiamo fatto con il ritorno a casa di Nelson Rizzitiello. Un giusto equilibrio fra talento, freschezza e maturità per poter fare bene».

Quali, dunque, gli obiettivi stagionali? «Proveremo a stare immediatamente dietro le 5-6 squadre del girone di cui si sa che sulla carta hanno le maggiori potenzialità, così da rientrare fino all’ultimo nel gruppone che alle loro spalle si giocherà gli ultimi due o tre posti per i playoff. Se saremo bravi, potremo puntare a rientrarci. La particolarità di questa stagione ci concede tempo. Nella Supercoppa tutti ovviamente ci terranno a fare bene ma l’obiettivo è arrivare al 15 novembre, il banco di prova del campionato, stando tutti bene e avendo mano a mano messo a punto le cose. Senza fretta, perché dopo tanto tempo fermi ci sarà da ripartire stando attenti a testare bene ogni situazione. Vero che tutti in palestra nei mesi scorsi hanno comunque lavorato ma farlo da soli o in partita è una cosa molto diversa».