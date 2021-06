Aurora Jesi, Massimo Meneguzzo è il nuovo coach

JESI – Massimo Meneguzzo è il nuovo coach dell’Aurora basket Jesi. Salutato Marcello Ghizzinardi, il sodalizio arancioblu guidato da Altero Lardinelli si è mosso rapidamente sul mercato assicurandosi un veterano della serie B. L’accordo è stato stipulato su base annuale con opzione di rinnovo al termine della stagione sportiva 2021/2022.

Allenatore conosciuto in tutto il panorama cestistico nazionale, il neo tecnico jesino ha allenato in diverse piazze importanti come Desio, Monza, Treviglio, Riva del Garda, Casalpusterlengo e Bergamo. Dopo un passaggio in Puglia (in due frangenti diversi, prima a Corato poi a Martina Franca), Meneguzzo ha trascorso le ultime sei stagioni tra Lecco e Olginate: prima quattro stagioni nella città lecchese, ottenendo sempre la qualificazione ai playoff con due semifinali come ciliegina sulla torta (la prima nel 2015 eliminando la corazzata Cento al primo turno, l’ultima nel 2017 arrivando sino a gara-4 contro la finalista promozione Bergamo), poi due anni alla guida di Olginate, formazione alla seconda esperienza nella terza serie nazionale, portata prima a un passo dai playoff (due vittorie appena di distacco dall’ottava in classifica) e poi lasciata a dicembre 2019 quando era comunque in zona di classifica più che tranquilla.

Nel curriculum di Meneguzzo anche la partecipazione (marzo 2006 su invito della Federazione) come Formatore Nazionale al Master in Relazione e Comunicazione didattica nella Pallacanestro al termine del quale ha conseguito il titolo di Superformatore per la Regione Lombardia, mansione che tutt’ora ricopre.

«Cercavamo un profilo – il commento dell’Amministratore Unico aurorino Altero Lardinelli – che proseguisse sul solco tracciato nelle ultime due stagioni con Marcello Ghizzinardi. Meneguzzo, per esperienza e filosofia rappresenta la miglior soluzione di continuità che potevamo augurarci di cogliere. Ha una consolidata esperienza ed attitudine a lavorare coi giovani e sono certo che insieme potremo dar seguito alla filosofia che la società ha sposato nell’ultima felice stagione sportiva».