Aurora Jesi impeccabile, il derby contro Ancona è tuo

JESI – Era un’impresa al limite dell’impossibile, ma l’Aurora Jesi ha ignorato i pronostici vincendo il derby contro il Campetto Ancona. Gli uomini di coach Marcello Ghizzinardi, sempre privi di Nelson Rizzitiello, hanno sconfitto i “cugini” dorici al termine di una gara tenace, che ha messo ancora una volta in evidenza il talento del giovanissimo jesino Noah Giacchè.

The Supporter Jesi – Campetto Ancona

The Supporter in campo con Giacchè, Giampieri, Magrini, Ferraro e Quarisa. Rispondono gli ospiti con Caverni, Centanni, Potì, Paesano, Rattalino. È Caverni a piazzare i primi due punti, a cui risponde Giacchè dalla lunga distanza. Difese attente e intense fin dalle azioni iniziali, equilibro fra le due squadre nel primo parziale di gioco.

Lampo degli arancioblu in avvio di secondo quarto con Ferraro e Mentonelli, che costringe il coach anconetano Stefano Rajola al timeout. Arriva addirittura la bomba del giovane Konteh, che fa sobbalzare la panchina di casa. Le seconde linee della The Supporter dimostrano carattere, contro una squadra – la Stamura basket – costruita esplicitamente per tentare il salto di categoria. Al 17′, Jesi è avanti di undici lunghezze. Divario pressoché immutato al termine del secondo parziale.

Lo striscione dei tifosi jesini

A partire subito forte stavolta è Il Campetto, sfuttando la considerevole varietà di soluzioni in attacco dei suoi giocatori. L’Aurora, però, non si lascia intimorire e, senza perdere la calma, risponde colpo su colpo. I pochissimi spettatori al palas, familiari dei ragazzi in campo soprattutto, si fanno comunque sentire, ma un plauso enorme va ai ragazzi della curva di casa, fuori dall’Ubi Banca Sport Center a intonare cori per la propria squadra.

Ultimi dieci minuti di gioco. L’intensità sale e, a parte un canestro di Jesi e nonostante un tecnico fischiato per gli ospiti, non si segna per quasi quattro minuti. Si prosegue così, con la The Supporter che riesce a mantenere un buon margine di sicurezza. Un po’ di paura solo nel finale, quando i dorici provano a riavvicinarsi approfittando di un paio di errori evitabili degli arancioblu. Finisce con la vittoria dell’Aurora Jesi. Bellissima la corsa dei giocatori di casa verso le porte del palas, dove ad attenderli c’erano i tifosi.

I giocatori dell’Aurora Jesi che festeggiano con i tifosi al termine del derby con Ancona

The Supporter Aurora Jesi – Campetto Ancona: 71-63 (14-13, 35-27, 60-48)