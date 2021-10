JESI – Ventotto punti. È il margine con cui la The Supporter Jesi ha sconfitto la Sutor Montegranaro. Trasferta dolcissima per Rizzitiello e compagni, che al PalaSavelli di Porto San Giorgio hanno conquistato una convincente vittoria per 47 a 75, importante iniezione di fiducia in un avvio di campionato caratterizzato dal punto di penalizzazione in classifica e, notizia di oggi, dalla partenza del club manager, Michele Maggioli.

«È una decisione sofferta che non avrei mai voluto prendere – il commento del “Maggio” – per l’affetto che mi lega a questa piazza e a questo gruppo dalle grandi potenzialità che ho avuto l’onore di costruire insieme allo staff. Ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale e l’impegno che mi richiede, supplementare a quello familiare, mi ha portato a questa dolorosa scelta. Ringrazio l’Aurora per tutto e le resterò vicino anche senza un ruolo operativo». «Ringrazio Michele – la replica dell’amministratore unico Altero Lardinelli – per tutto ciò che ha fatto per noi nella nuova veste di dirigente appassionato e scrupoloso e sono certo che resterà vicino all’Aurora sia per l’affetto che nutre da sempre verso questi colori, sia per l’amicizia che ci lega. Mi dispiace non poter più collaborare con lui quotidianamente ma so che ogni volta che ne sentirò il bisogno potrò contare sui suoi preziosi consigli».

Suggerimenti probabilmente determinanti, quelli di Maggioli, per espugnare il parquet del PalaSavelli. Fra i migliori del match, il capitano Nelson Rizzitiello, alla prima partita ufficiale con la sua Jesi dopo l’infortunio che lo ha costretto in tribuna per tutta la scorsa stagione. Dieci punti per lui, con un lusinghiero 2 su 3 dalla lunga distanza, conditi da tre rimbalzi e due palle recuperate. «Sono molto contento del risultato – le parole di capitan Rizzitiello -. Non era affatto facile per noi. Venivamo da un precampionato in cui non abbiamo obiettivamente brillato e questa vittoria è un’enorme iniezione di fiducia. Ci siamo aiutati in campo, compattandoci nel momento più difficile del secondo quarto di gioco. Devo ringraziare i miei compagni perché hanno fatto davvero di tutto per attaccare e difendere di squadra, rinunciando agli individualismi. Cerco sempre di trasmettere l’importanza di mantenere costante la concentrazione, così è stato e mi fa molto piacere».

Notevole anche la prestazione personale. «Sono partito un po’ teso, ma poi mi sono sciolto – ammette Rizzitiello -. I primi punti realizzati sono stati una bella sensazione, dopo tanto tempo in cui guardavo la squadra dalla tribuna. A fine partita, i ragazzi mi hanno pure applaudito, è stato bellissimo, ma speriamo non sia il commiato. A parte le battute, dedico questi canestri a mia moglie e ai miei figli, che mi sono stati sempre accanto, soprattutto nei momenti più bui, dandomi la forza per ripartire. Devo ancora lavorare per raggiungere la forma perfetta, lo farò con determinazione. E domenica prossima, al PalaTriccoli, sarò anche emozionato. Ci saranno i tifosi a vedermi, gli amici di una vita, le persone con cui sono cresciuto. Spero di rappresentare al meglio questa maglia e la mia città. Perché Jesi è Jesi».

Occhi puntati alla Giulia Giulianova, ora. «Dobbiamo ripartire dal buono di domenica, limitando gli errori commessi e i cali di concentrazione – dice il capitano -. Ci aspetta un’altra settimana di duro lavoro. Il nostro obiettivo è vincere quante più partite possibili senza guardare la classifica. Alla fine del girone d’andata tireremo le prime somme».