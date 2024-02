Basket, Ario Costa lascia la VL Pesaro a fine stagione

Nel corso di una conferenza stampa “straordinaria” indetta e tenutasi questo tardo pomeriggio nella sala stampa della Vitrifrigo Arena il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa ha annunciato il suo addio alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro al termine di questa (travagliata) stagione sportiva.

«Mi rivolgo a voi con un cuore grato e addolorato, perché al termine della stagione sportiva dirò addio a questo club». Con queste parole Ario Costa ha iniziato la conferenza stampa. «Lo dico in tempo per dare modo e tempo per farsi che la società possa avere una nuova governance. Io non iscriverò più la squadra al campionato. Lo dico oggi, così c’è il tempo per poter ricostruire quello che ho lasciato. Chiunque arriverà dopo di me avrà una squadra sana e forte», ha sottolinea Costa.

Costa ha anche risposto ad alcune domande di mercato, escludendo, almeno per il momento, interventi sul mercato. «Sacchetti ha i giocatori che deve avere e che sta allenando molto bene. Escludo che faremo altri interventi sul mercato. Ma faremo di tutto, staremo vicino la squadra e la metteremo nelle condizioni migliori per vincere e portarla alla salvezza. In questo momento qui la escludo, poi chissà. A oggi è così e domani può cambiare. In questo momento qua è no. Non c’è solo Ario, c’è un CdA, un Consorzio… se si decide di fare un altro investimento lo facciamo. Al momento non ce la facciamo. Sacchetti al momento non mi ha chiesto nessuno».

Costa ha anche parlato delle ultime voci di mercato ribadendo come sia rimasto particolarmente infastidito dalle notizie circolate su Matteo Tambone. «Sono chiacchiere ridicole che fanno male, non aiutano a salvarsi, una di queste cose bisognerebbe non fare. Mettono in difficoltà tutti. Io non so chi l’abbia fatta uscire questa notizia, da chi abbia avuto inizio. Era una emerita bufala. Se poi Trapani vuole Tambone viene e mi dice che lo vogliono. E io gli risponderò, dopo averne parlato con l’allenatore e il CdA».