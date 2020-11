Supercoppa Centenario, la Luciana Mosconi si arrende all’Andrea Costa Imola

ANCONA- Davanti ad un Palarossini vuoto per via delle disposizioni anti-covid (e del Dpcm con scadenza 24/11), la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona abbandona la Supercoppa Centenario uscendo sconfitta 77-82 dal proprio impianto per mano dell’Andrea Costa Imola. Gli imolesi avanzano andando a disputare la Final Eight di categoria.

La partenza di quest’ottavo di finale di Supercoppa centenario è tutto di marca imolese. Gli ospiti partono forte cercando di impartire, sin da subito, i loro ritmi alla gara. Le offensive sortiscono immediatamente gli effetti sperati tanto che il primo quarto si conclude sul parziale di 13-22. Prima dell’intervallo i dorici provano a rifarsi sotto ma la retroguardia ospite regge bene così da andare all’intervallo in vantaggio sul 35-42. Nel terzo quarto, al rientro dagli spogliatoi, succede praticamente di tutto ma la sostanza non cambia. I padroni di casa sprintano inizialmente, fino ad arrivare sul 50-50, salvo poi cedere 60-67 prima dell’ultimo quarto. La truppa di Rajola ci prova combattendo fino all’ultimo secondo ma lo sforzo non vale l’aggancio. Avanti nel tabellone va l’Imola che s’impone al Palarossini con il punteggio di 77-82.