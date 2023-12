Basket, si chiude il 2023: Matelica in trasferta a Pescara, Bramante sfida la Stamura

ANCONA – Tutto pronto per l’ultimo appuntamento dell’anno solare. Questa sera, mercoledì 20 dicembre, inizierà il quattordicesimo turno di Serie B2 di Basket, l’ultimo del 2023. Ad aprire le danze ci penserà l‘Italservice Loreto impegnato nella casa del Teramo a Spicchi alle 20:30. I gialloblu vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per restare nei piani alti della classifica.

Mezz’ora più tardi scendono in campo Senigallia e Civitanova, match molto interessante tra due squadre che hanno trionfato nell’ultima giornata di campionato. La Virtus ha superato il Bramante, secondo della classe, 61 a 52, mentre la Goldengas ha battuto 84-70 l’Attila Junior.

Proprio il club di Porto Recanati se la vedrà alle 21:15 contro l’Amatori Pescara. Davanti al proprio pubblico i ragazzi guidati da coach Scalabroni cercano il riscatto. Poco meno di 24 ore dopo, giovedì 21 dicembre alle 20:30, sarà la volta del Pisaurum, reduce dal kappao con il Teramo a Spicchi. Lontano da casa i pesaresi sfidano il Roseto con l’obiettivo di ritrovare subito i due punti.

Allo stesso orario di Roseto-Pisaurum sarà protagonista anche l’attuale capolista del torneo, il Matelica. I biancorossi, al momento a quota 22 punti, vogliono battere il Pescara 2.0 in trasferta per restare in solitaria in cima alla classifica. Poco dopo invece il Bramante, momentaneamente dietro di due punti rispetto all’Halley, ospiterà la Stamura Ancona che è tornata al successo nell’ultima partita giocata contro il Pescara dopo 11 sconfitte consecutive.