Basket: la capolista Bramante, dopo il derby, vuole altri due punti

ANCONA – Rimonta da sogno per il Bramante, l’Italservice Loreto cade nel derby. Nel turno infrasettimanale di Serie B2 di Basket, la capolista soffre ma esce dal campo trionfante. Dopo essere andati a riposo in svantaggio, i bianconeri si rifanno vincendo 81 a 76. Ora arriva la trasferta sul campo dell’Amatori Pescara, nel settimo turno di campionato in programma nel weekend (sabato 4 e domenica 5 novembre).

Proprio l’Amatori Pescara è reduce da un’altra stracittadina vinta. Contro il Pescara 2.0 infatti è arrivato il successo 68 a 56. Per la squadra di coach Cinquegrana si tratta di una sconfitta che pesa soprattutto per il morale, essendo in fondo alla classifica insieme alla Stamura Ancona. Chi sorride invece è la Vigor Matelica che ha battuto 63-61 Civitanova scavalcando il Loreto secondo in graduatoria. Ora sotto con la sfida alla Stamura, mentre Civitanova tenterà il riscatto contro il Pisaurum.

Benevelli e compagni sono reduci dal kappao 79 a 69 con Senigallia, club che affronterà domenica alle 18:00 il Loreto. L’Attila Junior, superata la Stamura 72-54, se la vedrà con il Roseto che nel turno infrasettimanale ha perso contro il Teramo 78 a 63. I biancorossi cercheranno continuità nel prossimo match in programma col Pescara 2.0.