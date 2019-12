Campetto Basket, Rajola suona la carica in vista della Sutor

Il tecnico biancoverde sprona la sua squadra in vista del derby al Palaprometeo che mette in palio una posta pesante per il morale e per la classifica

ANCONA- Per la classifica, per il morale, per il Natale. La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona, alle 18 di oggi al Palaprometeo, ospiterà la Sutor Montegranaro per tentare il bottino pieno prima delle festività. Ha provato a caricare i suoi, toccando le corde essenziali, coach Stefano Rajola apparso fortemente motivato a conquistare una vittoria che risulterebbe preziosissima nella corsa alla salvezza:

«Dire che ci serve una vittoria è fin troppo banale. Affrontiamo un avversario con grandi qualità, giovane e pieno di entusiasmo. Per vincere dobbiamo migliorarci e avere ancora più continuità. Abbiamo qualità offensive, specialmente in casa dobbiamo metterle in campo».

Gli anconetani sono reduci dal terzo successo stagionale sul campo del Teramo Basket e hanno tutta l’intenzione di provare a dar continuità a risultato. Gli ospiti, di contro, hanno superato l’Aurora Jesi e vogliono ancora muovere la propria graduatoria. Lo spettacolo è assicurato.

