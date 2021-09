Amichevole da dimenticare per l’Aurora Jesi, Ancona passeggia al PalaTriccoli

JESI – Amichevole da dimenticare, e in fretta, per l’Aurora Jesi. Al PalaTriccoli, la Luciana Mosconi Ancona dilaga senza nemmeno troppo sudare. Evidente il divario in campo, dilatato ancora di più dalle assenze di Rizzitiello e Fabi fra gli arancioblu. Va detto comunque che anche i dorici hanno rinunciato all’ex Quarisa, un fattore importante sotto le plance.

«Se ai ragazzi di coach Piero Coen riesce praticamente quasi tutto alla perfezione – scrive la stessa Aurora – stavolta gli jesini refertano un inequivocabile passaggio a vuoto. L’assenza di Fabi pesa ma alla The Supporter sono in tanti a soffrire la fisicità dorica sotto canestro e la miglior organizzazione offensiva. Per la squadra di coach Meneguzzo non c’è di conseguenza spazio per alcun momento di gloria».

Ancona si aggiudica i quattro parziali con distacchi evidenti soprattutto nel primo e nel terzo quarto. Per la The Supporter, specifica il sodalizio guidato da Altero Lardinelli, «un’occasione per riflettere sui molti aspetti da migliorare nel percorso di crescita che condurrà Magrini e soci al via del campionato».

Time-out della Luciana Mosconi Ancona durante l’amichevole al PalaTriccoli

Prossimi impegni ravvicinati mercoledì in amichevole a Jesi con Bramante Pesaro e domenica a Senigallia per il primo match da dentro e fuori di Supercoppa.

THE SUPPORTER JESI – LUCIANA MOSCONI ANCONA

Parziali: 12-26, 13-18, 10-25, 13-19

JESI: Ferraro 3, Ginesi 3, Cocco 4, Tandia, Memed, Gloria 3, Fioravanti 11, Calvi 6, Valentini 2, Giulietti NE, Moretti NE, Magrini 16. All. Meneguzzo

ANCONA: Panzini 5, Centanni 20, Cacace 6, Giombini 18, Quarisa, Anibaldi 5, Minoli 7, Aguzzoli 13, Pozzetti 9, Gospodinov 2, Ponzella 3, Zandri, Regai. All. Coen