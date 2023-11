Achille Polonara è tornato ad allenarsi e grida «I fly» alla malattia

ANCONA – Il ritorno sul parquet della Virtus Segafredo Bologna da parte di Achille Polonara è una bellissima notizia, immortalata e diffusa dalla stessa società bolognese ieri, 28 novembre, attraverso i suoi social. Un breve video dell’allenamento della squadra con Achille Polonara in primo piano, un appoggio a canestro, Achille che urla «I fly» al videomaker e la scritta «PolonAir is back», mostrano il ritorno in campo del giocatore anconetano.

Lo scorso mese di ottobre gli era stata diagnosticata e asportata una neoplasia testicolare, cui ha fatto seguito un ciclo di chemioterapia. Achille Polonara si presenta in campo e davanti alle telecamere con i capelli rasati, probabilmente per prevenire gli effetti della chemio, e deciso quanto mai a tornare al top, agli allenamenti quotidiani, alle partite, alla sua vita di sportivo professionista che procede a fianco a quella di marito e padre. Il giocatore si presenta carico, pronto al ritorno alla quotidianità, determinato a lasciarsi definitivamente alle spalle questo brutto capitolo della sua storia personale.

Un fermo immagine del video della Virtus

La notizia del tumore risale allo scorso 9 ottobre. «La Virtus Pallacanestro Bologna comunica che nella giornata di martedì 10 ottobre Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero»: così, infatti scriveva la società delle V nere dandone notizia a tutta Italia e facendola rimbalzare in ogni angolo del Paese dove ci sia o ci sia stato un qualche interesse per la palla a spicchi e per lo sport.

Achille Polonara, infatti, è uno sportivo conosciuto e popolare, cresciuto nelle file della Stamura Ancona, giocatore che frequenta da anni la nazionale di pallacanestro con cui ha preso parte anche all’ultimo Mondiale, e che dopo le esperienze all’estero è approdato a settembre alla Virtus Segafredo Bologna dove gioca insieme all’altro anconetano Alessandro Pajola. Dopo quasi due mesi Polonara ha avuto il via libera per tornare ad allenarsi con il gruppo: una grande notizia per la società, per tutti coloro che stimano e amano Polonara ma soprattutto per il giocatore e per la sua famiglia che confidano in un rapido ritorno alla sua quotidianità cestistica.