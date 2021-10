Ristopro Fabriano, coach Pansa: «Non possiamo mollare così»

FABRIANO – «Il nostro problema è stato non essere riusciti a costruire gioco nel secondo tempo». Sono le parole di Lorenzo Pansa, coach della Ristopro Fabriano, dopo la sconfitta subita per mano della Stella Azzurra Roma 49-71 all’esordio nel campionato di A2 di basket.

Infatti dopo un buon inizio, in cui i cartai sono schizzati al comando anche di dodici lunghezze, i capitolini hanno preso in mano l’incontro, lasciando a Fabriano le briciole di appena 17 punti segnati nei secondi venti minuti di gara.

«Il dato che mi fa più arrabbiare è che da dentro l’area non abbiamo più segnato nella ripresa, non abbiamo avuto la pazienza di trovare le soluzioni vicino a canestro. Ciò che mi è piaciuto di meno è che a un certo punto abbiamo mollato».

Ce n’è di materiale su cui lavorare in casa Ristopro, insomma, a partire da domani (martedì) quando la squadra si ritroverà in palestra. «Dovremo ripartire dall’approccio del primo quarto, che è stato ottimo sia come atteggiamento che come intensità – a parlare è ora il play/guardia Roberto Marulli. – La rabbia e l’orgoglio che avevamo nello spogliatoio al termine dovremo trasformarlo in positività dalla prossima partita (a Forlì, nda). La sconfitta ci dovrà servire da insegnamento».