La Thunder Halley esordirà in Sardegna

FABRIANO – La Lega Basket Femminile ha reso noto questa mattina, giovedì 12 agosto, il calendario completo del campionato di serie A2 femminile 2021/22 di pallacanestro, al quale la neopromossa marchigiana Thunder Halley prenderà parte per la prima volta nella sua storia.

La formazione del territorio di Matelica-Fabriano esordirà in trasferta a Cagliari contro il Cus domenica 10 ottobre (con possibilità che si anticipi al sabato).

Mentre il “battesimo” casalingo avverrà sabato 16 ottobre al palasport di Cerreto d’Esi (An), contro un’altra formazione sarda, la Techfind San Salvatore Selargius (Ca). L’orario di inizio dei match casalinghi dovrebbe essere confermato, com’è tradizione, per le ore 18.30.

Alla terza giornata (24 ottobre) la Thunder Halley dovrà di nuovo salire le scalette dell’aereo per un’altra lunga trasferta, stavolta in Sicilia, a Patti.

Via via tutti gli incontri in programma, con l’unico derby marchigiano che si svolgerà all’andata a Civitanova (28 novembre) e al ritorno a Cerreto (20 marzo). L’altra trasferta più vicina, ad Umbertide (Pg), è prevista invece per il 3 aprile.

Il campionato si interromperà per le festività natalizie il 19 dicembre (ultima giornata del 2021), per riprendere il 9 gennaio 2022. La conclusione della “regular season” (26 incontri in totale) è prevista per il 23 aprile, cui faranno seguito play-off e play-out.