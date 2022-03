Basket femminile: in arrivo il “Derby delle Marche” tra Matelica e Civitanova

FABRIANO – L’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile di basket propone il “Derby delle Marche” al palasport di Cerreto d’Esi (An) tra la locale Halley Thunder Matelica e la squadra ospite Feba Civitanova. Appuntamento domani, sabato 19 marzo alle ore 18.30, per un match che mette in palio punti importanti per la salvezza.

Matelica, infatti, a quota 16 (8 vinte e 11 perse finora) desidera riprendere la marcia dopo il bruciante “stop” di sette giorni fa per 73-76 ad opera della Pall. Vigarano e mettere fieno in cascina cercando di allontanarsi dalla zona più paludosa della graduatoria.

Sul fronte opposto Civitanova, reduce da tredici sconfitte consecutive, vuole riemergere e abbandonare l’ultimo posto in classifica con 8 punti (4 vinte e 15 perse finora) cercando di “agganciare” quanto prima Ponte Buggianese. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match di grande intensità.

All’andata fu la Halley Thunder Matelica a vincere in trasferta a Civitanova per 51-59 con 19 punti di Gonzalez.

Le parole di Orazio Cutugno, allenatore della Halley Thunder Matelica: «Abbiamo un’altra partita in casa, un derby importante per entrambe le squadre e che presenta delle insidie, perché Civitanova è una squadra che, a dispetto della classifica, ha grande carattere, viene da un turno di riposo e giocherà con grande energia e intensità. Non vediamo l’ora di ritornare in campo davanti al nostro pubblico, che speriamo sia ancora più numeroso e pronto a supportarci».

«Ci aspettiamo una partita difficile e molto sentita da entrambi le parti – commenta alla vigilia il play della Feba Civitanova, Sofia Binci – Noi questa settimana abbiamo lavorato sodo per preparare al meglio l’incontro. Dovremo essere pronte fisicamente e mentalmente».

Arbitreranno la partita Lucia Bernardo di Aprilia (Lt) e Federica Servillo di Termoli (Cb).