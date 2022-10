Basket A2 femminile, inizia il campionato per Ancona e Matelica

Esordio in casa per entrambe domani, sabato 8 ottobre: le doriche Basket Girls con Savona, la Halley Thunder con la quotata La Spezia

FABRIANO – Inizia domani, sabato 8 ottobre, il campionato di serie A2 femminile di basket. Le Marche anche quest’anno presentano due formazioni ai nastri di partenza: la Halley Thunder Matelica (reduce dalla brillante salvezza ottenuta lo scorso anno) e la neopromossa Basket Girls Ancona (che torna nella seconda serie nazionale dalla quale mancava dal 2015/16).

Le doriche prendono il posto della Feba Civitanova, retrocessa in B al termine dello scorso campionato, e quindi consentono alle Marche di avere ancora due formazioni al più alto livello cestistico.

Sarà un esordio sull’asse Marche-Liguria, con le “nostre” due rappresentanti regionali entrambe impegnate in casa: la Halley Thunder Matelica riceve la Cestistica Spezzina di La Spezia al PalaChemiba di Cerreto d’Esi (ore 18.30), la Basket Girls Ancona ospita la Azimuth Wealth Management di Savona al PalaScherma di Ancona (ore 20.30).

Matelica – rispetto alla scorsa stagione – ha apportato diversi cambiamenti all’organico, inserendo Alessia Cabrini, Laura Steggink, Andrea Iob, Martina Grassia e Noemi Celani, mentre sono state quattro le giocatrici che hanno salutato il team biancoblù (Sofia Aispurùa passata a Selargius, Ludovica Albanelli tornata ad Ancona, Claudia Pallotta e Camilla Ardito).

«Abbiamo fatto un buon precampionato seguendo il programma prefissato con tutto lo staff – sono le parole del coach matelicese, Orazio Cutugno. – La squadra ha avuto modo di crescere giorno per giorno e conoscersi meglio nelle amichevoli disputate. Le prime partite saranno già un banco di prova importante perché troveremo avversarie quotate, ma cercheremo di arrivare pronte e al completo già per la prima e affrontarle quindi una per volta. Oltre alla curiosità di scoprire in campionato i progressi fatti durante la preparazione, c’è grande voglia di competere da subito contro chiunque».

Ancona, rispetto alla squadra che ha vinto il campionato di serie B, ha inserito l’ala francese Diane Diene, si è irrobustita sotto canestro con l’esperta Serena Bona e sul perimetro con la rientrante Ludovica Albanelli (lo scorso anno, come detto, a Matelica), inoltre è arrivata la giovane Agnese Gianangeli.

«Al termine della nostra fase di preparazione – dice il coach dorico Sandro Castorina – la cosa che ci soddisfa di più è il fatto di aver capito che sappiamo di essere competitivi e ce la possiamo giocare. Sappiamo che c’è ancora da lavorare, stiamo facendo passi in avanti e siamo fiduciosi per la partita con Savona. Adesso tutto diventa più importante e forse difficile. Sarà importante partire bene per avere più serenità nel prosieguo del campionato».

Il resto delle partite in programma in questa prima giornata: Cagliari – Umbertide, Roma – Empoli, Firenze – Selargius, Battipaglia – Patti, Roseto – Vigarano.