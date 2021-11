Basket A2 femminile, l’Halley Thunder Matelica si prepara per il derby a Civitanova

FABRIANO – La Halley Thunder Matelica (basket, serie A2 femminile) si ritrova oggi (martedì) in palestra dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno a Vigarano per 61-54 al termine di un match sempre combattuto.

«Se da un lato possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo retto 40 minuti su un campo difficile contro un’avversaria di livello, il che è molto importante – commenta la gara il coach biancoblù Orazio Cutugno -, dall’altro c’è un bel po’ di rammarico perché con un pizzico di attenzione in più in difesa e di precisione in attacco avremmo probabilmente potuto mettere la testa avanti nel punteggio in più momenti nel corso della partita. Gare di questo tipo fanno parte del percorso di crescita soprattutto in termini di esperienza a un livello che si alza sempre più giornata dopo giornata».

E a proposito di futuro, già c’è all’orizzonte il prossimo match (ottava giornata di campionato) in programma domenica 28 novembre a Civitanova: sarà la prima edizione in assoluto di questo derby marchigiano in serie A2 femminile.