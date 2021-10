A2 femminile: la Halley Thunder Matelica riceve Battipaglia

La guardia biancoblù Christelle Takrou: «Daremo il massimo per cercare di conquistare i primi due punti». Si gioca oggi pomeriggio al palasport di Cerreto d’Esi

FABRIANO – Cancellare quello scomodo “zero” in classifica. È l’obiettivo con cui la Halley Thunder Matelica scenderà sul parquet oggi pomeriggio, sabato, alle ore 18.30 tra le mura amiche del palasport di Cerreto d’Esi, nella quarta giornata del campionato di serie A2 femminile di basket.

L’avversario di turno è il Battipaglia, formazione a quota 2 punti in graduatoria, che proprio domenica scorsa si è “sbloccata” superando di misura il Cus Cagliari.

«Battipaglia è squadra ostica, aggressiva e atletica sotto canestro, che come noi sta cercando di portare a casa punti prima possibile – sono le parole di Christelle Takrou, ventitreenne guardia della Halley Thunder. – Noi cercheremo di dare il massimo e di mettere in pratica ciò che ci siamo prefissate durante gli allenamenti. Ci aspettiamo il calore del nostro pubblico, abbiamo bisogno di supporto per cercare di portare a casa i primi due punti».

Battipaglia è reduce da sette stagioni consecutive disputate in serie A1 (con due partecipazioni ai playoff), da cui è retrocessa nel campionato scorso. Il gruppo è stato notevolmente ringiovanito e, attualmente, è composto quasi interamente dalla squadra Under 20 che si è aggiudicata la Coppa Italia di categoria l’anno scorso, più due senior, una delle quali è il capitano Raffaela Potolicchio, guardia classe 1990, che viaggia a 17,7 punti di media in questo avvio di campionato. L’allenatore è Vasilis Maslarinos, con Federica Di Pace nel ruolo di vice.

Si gioca oggi pomeriggio, sabato 30 ottobre, al palasport di Cerreto d’Esi (An), alle ore 18.30. In questa occasione l’ingresso al palasport sarà gratuito, con obbligo di esibire il Greenpass all’entrata, mantenere il distanziamento all’interno dell’impianto e la mascherina.

Arbitreranno l’incontro i signori Davide Valletta di Montesilvano (Pe) e Cosimo Grieco di Matera. La gara sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Thunder Basket Matelica-Fabriano.