FABRIANO – È amara la seconda giornata di campionato per le due formazioni marchigiane impegnate in sere A2 femminile di basket, in un turno in cui ha dominato il fattore campo. Sia Ancona che Matelica tornano a mani vuote dalle rispettive trasferte, rispettivamente a Umbertide e a Selargius.

La Halley Thunder Matelica è stata la prima a scendere in campo, sabato, in Sardegna sul parquet della Techfind Selargius. Buono l’avvio di gara delle ragazze di coach Orazio Cutugno, rimaste a contatto della padrone di casa per tre quarti. Poi, nell’ultima frazione, le sarde trascinate dalla polacca Makurat hanno scavato il break vincente imponendosi 72-59. Per Matelica in doppia cifra Gonzalez (16) e Zamparini (11).



Il giorno successivo, domenica, è toccato alla Basket Girls Ancona di coach Sandro Castorina sul parquet umbro di Umbertide. Le doriche sono cadute 72-54. Sotto 38-27 all’intervallo lungo, Ancona si è riavvicinata nel terzo quarto (49-44), ma il team di coach Staccini faceva definitivamente suo il match con un ultimo parziale da 23-10.

Gli altri risultati – Vigarano – Cagliari 69-44, Patti – Roseto 105-85, La Spezia – Battipaglia 68-63, Empoli – Firenze 62-61, Savona – Roma 85-65.

Classifica – Umbertide e Empoli 4; Battipaglia, Selargius, Firenze, Patti, Ancona, La Spezia, Roseto, Matelica, Savona e Vigarano 2; Roma e Cagliari 0.