FABRIANO – Il turno pre-natalizio del campionato di serie A2 femminile di basket (giocato ieri sera, mercoledì 21 dicembre) non poteva avere esito migliore per la Halley Thunder Matelica, che con una prestazione straordinaria ha vinto nettamente (49-74) a Umbertide contro la formazione umbra che era appaiata in classifica.

Per la Halley Thunder, che sale al 5° posto in graduatoria con 16 punti (8 successi in 12 partite finora), si tratta della quinta vittoria consecutiva, la quarta di fila in trasferta, che denota uno stato di forma eccellente del gruppo di coach Orazio Cutugno.

Il successo in terra umbra, tra l’altro, consente a Matelica di mantenere un piccolissimo spiraglio aperto anche sulla qualificazione per le finali di Coppa Italia (alle quali accedono le prime quattro classificate al termine del girone di andata).

Tornando alla partita vinta a Umbertide, la Halley Thunder ha mostrato grande determinazione fin dalle battute iniziali, poi la squadra è stata protagonista di un classico “crescendo” nel corso del match fino a raggiungere un massimo di 30 punti di vantaggio, tirando con il 66% complessivo da due (22/33) e portando undici giocatrici su dodici a referto per punti segnati (su tutte Benedetta Gramaccioni a quota 18).

«Davanti a una performance di questa attenzione da parte di tutto il gruppo, posso solo fare i complimenti a tutte le mie ragazze – è il commento del coach matelicese Orazio Cutugno. – Ci siamo fatti un bel regalo di Natale, meritato e ricercato. Ci godiamo il momento rimanendo con i piedi per terra».

Periodo complicato, invece, per l’altra formazione marchigiana di serie A2, la Basket Girls Ancona che, battuta in casa dalla Aran Cucine Roseto per 49-56, raggiunge quota otto sconfitte consecutive. Le doriche (guidate anche in questa circostanza da coach Daniela Montanari dopo l’esonero di Sandro Castorina la settimana scorsa) hanno combattuto a lungo contro le abruzzesi, in palio c’erano punti importanti in ottica playout, ma non sono riuscite a spuntarla e così Roseto ha effettuato l’aggancio in classifica. Tre in doppia cifra per Ancona: Mataloni 14, Albanelli 13, Yusuf 10. Non ha giocato la francese Diene.

Il campionato si ferma, ora, per le festività natalizie. Si riprenderà nel fine settimana del 7/8 gennaio con l’ultima giornata del girone di andata: Matelica in casa con Savona, Ancona in trasferta a Battipaglia.

Gli altri risultati: Roma – Patti 62-68, Empoli – La Spezia 70-51, Vigarano – Battipaglia 58-75, Ancona – Roseto 49-56, Cagliari – Selargius 52-61, Umbertide – Matelica 49-74, Savona – Firenze (non disputata).

Classifica: Battipaglia ed Empoli 18; La Spezia*, Patti e Matelica 16; Firenze*, Selargius e Umbertide 14; Savona* 10; Roma 8; Roseto*, Vigarano e Ancona 6; Cagliari 2. (*una partita in meno).