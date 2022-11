Basket A2 donne: Matelica e Ancona finiscono al tappeto

La Halley Thunder non è stata mai in partita con Firenze, la Basket Girls con scarsa mira ha ceduto in Sardegna. Sabato prossimo si giocherà il derby al Palascherma di Ancona

FABRIANO – La settima giornata di serie A2 femminile di basket è stata negativa per entrambe le formazioni marchigiane, Matelica e Ancona, sconfitte nei rispettivi incontri.

La Halley Thunder Matelica è stata superata nettamente a domicilio da Il Palagiaccio Firenze per 69-83. La valida formazione toscana ha condotto la gara dall’inizio alla fine, raggiungendo il massimo vantaggio di +27 al 26’ (37-64), un divario che lascia chiaramente intendere la differenza in campo. La Halley Thunder, che ha avuto solo due giocatrici in doppia cifra (Gramaccioni 16 punti, Steggink 11) non è riuscita mai a prendere il ritmo della partita, se non nell’ultimo quarto, quando ha per lo meno dimezzato lo svantaggio, dimostrando una reazione d’orgoglio che ha consentito di rendere il passivo più onorevole.

Firenze ha giocato una partita concreta, ha vinto a rimbalzo (37-46) con una Obouh Fegue da 18 catture e ha portato cinque giocatrici ampiamente in doppia cifra, dimostrando il buon momento di forma che sta attraversando e il secondo posto in classifica a quota 10. Matelica, invece, resta a quota 6 punti.

La Basket Girls Ancona ha perso in Sardegna, sconfitta 57-45 dalla Techfind Selargius. Dopo un primo quarto equilibrato, le doriche sono passate avanti nel corso della seconda frazione, ma le sarde hanno prontamente risposto guidate dalla ex matelicese Aispurùa (22 punti e 14 rimbalzi alla fine). Dopo l’intervallo lungo, Selargius allunga fino a +13 e conduce in porto il successo che consente l’aggancio in classifica proprio alla Basket Girls e alla Halley Thunder a quota 6. Alle doriche non sono bastati i 15 punti di Bona e i 13 di Mataloni, perché complessivamente la percentuale al tiro di squadra è stata troppo bassa (32% da due e 7% da tre).

Sabato 26 novembre è in arrivo il derby marchigiano tra Basket Girls Ancona e Halley Thunder Matelica al Palascherma di Ancona alle ore 19.