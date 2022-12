Basket A2 donne: Matelica a tutto gas batte Roma, Ancona ko a Vigarano

Nei due anticipi della nona giornata, la Halley Thunder supera senza troppi problemi le capitoline e sale a 10 punti in classifica, la Basket Girls cede nel secondo tempo in trasferta a Ferrara ed è alla quinta sconfitta di fila

FABRIANO – Il fattore campo si è nettamente fatto valere nei tre anticipi della nona giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, che ha visto coinvolte tutte e due le squadre marchigiane, ma con esiti opposti.

Esulta la Halley Thunder Matelica che batte la E-Gap Stella Azzurra Roma per 82-58 e sale a quota 10 punti in classifica. La partita è sempre stata in controllo delle ragazze di coach Orazio Cutugno, che hanno resistito al tentativo di recupero delle capitoline all’inizio del terzo quarto e poi sono arrivate anche a +27. Tra le biancoblù, top scorer Gonzalez a quota 22 punti, quindi Gramaccioni 18 e Steggink 15.

Niente da fare, invece, per la Basket Girls Ancona, che con la partita persa a Vigarano di Ferrara per 87-70 raggiunge la quinta sconfitta consecutiva e vede la classifica ferma a quota 6 punti dal 29 ottobre. E dire che il team di coach Sandro Castorina aveva chiuso avanti all’intervallo lungo (40-41 al 20’), ma poi ha ceduto nei due parziali successivi (19-11, 28-18) nonostante i 23 punti di Mataloni.

Nel terzo anticipo, Selargius (terza vittoria di fila) ha nettamente battuto Roseto (quinta sconfitta di fila) per 81-56.

Il resto del programma domenicale: La Spezia – Cagliari, Patti – Savona, Empoli – Umbertide, Battipaglia – Firenze.

Classifica provvisoria: Empoli e Firenze 12; Patti, La Spezia, Battipaglia, Selargius e Matelica 10; Umbertide e Savona 8; Vigarano, Ancona e Roma 6; Roseto 4; Cagliari 2.