Basket A2 donne: Ancona vola, Matelica frena

FABRIANO – Nella quarta giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, risultati opposti per quanto riguarda le due squadre marchigiane: Ancona vince, Matelica perde.



La Basket Girls Ancona conquista la terza vittoria nelle prime quattro giornate avendo la meglio per 64-60 sul Cus Cagliari. In evidenza Bona e Mataloni con 18 e 16 punti. Le biancorosse di coach Sandro Castorina, pertanto, restano nel quartetto di testa con 6 punti.



Giornata decisamente storta, invece, per la Halley Thunder Matelica che cade in modo netto a Empoli per 75-49. Fatale il pessimo inizio (20-6 al 10’). La reazione del terzo quarto non è bastata, così come non sono bastati i 20 punti di “Pepo” Gonzalez.



Gli altri risultati – Patti – La Spezia 68-55, Vigarano – Firenze 70-64, Selargius – Battipaglia 50-59, Savona – Roseto 60-58, Umbertide – Roma 59-65.



Classifica – Battipaglia, Ancona, Savona e Empoli 6; Matelica, Patti, Roseto, Firenze, Vigarano, Umbertide e La Spezia 4; Selargius e Roma 2; Cagliari 0.