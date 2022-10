Basket A2 donne, il punto: Ancona e Matelica felici e contente

Esordio stagionale vincente al fotofinish sia per Basket Girls che per Halley Thunder: le emozioni raccontate dalle due giocatrici che hanno segnato le triple decisive, Stefania Maroglio e Benedetta Gramaccioni

FABRIANO – Non si sono ancora spenti gli echi delle emozioni di sabato scorso, quando, in occasione della prima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, entrambe le formazioni marchigiane hanno vinto al fotofinish: la Basket Girls Ancona per 67-65 su Savona con tripla sulla sirena di Stefania Maroglio, la Halley Thunder Matelica per 55-53 su La Spezia con siluro decisivo di Benedetta Gramaccioni.

Sono proprio le due protagoniste dei rispettivi match a rivivere quegli indimenticabili momenti, che hanno consentito alle rispettive squadre di iniziare la stagione con il piede giusto.

«Tutti gli appassionati del basket sognano di fare un canestro così, all’ultimo secondo e quando nessuno se lo aspetta – sono le parole della dorica Stefania Maroglio, che ha effettuato la rimessa in gioco facendo carambolare la palla sulla schiena di un’avversaria, l’ha ripresa e ha infilato il canestro vincente da tre. – Ho sempre visto video simili sognando un giorno di poter essere io stessa a provare quell’emozione. Appena mi si è presentata l’occasione non ci ho pensato due volte. Mi è venuto quasi istintivo provare quel tipo di “autopassaggio” ritenendo l’unica cosa da fare in quel momento, con appena 2″ sul cronometro. Quando cuore e tecnica non bastano, un briciolo di follia cambia gli esiti delle partite».

Per quanto riguarda la Halley Thunder Matelica, qui la tripla del sorpasso è stata segnata da Benedetta Gramaccioni al termine di una rimonta sensazionale da -13 al vittorioso +2. «Come dice sempre il nostro coach, “le partite si vincono in difesa”, e questo è ciò che siamo riuscite a fare – dice Benedetta Gramaccioni, autrice di 11 punti di cui 10 durante la rimonta della sua squadra tra il 34’ e il 38’ minuto. – Quando siamo andate sotto di 13 punti ci siamo compattate, ancor di più dopo l’infortunio della nostra compagna Alessia (Cabrini, ndr), ce l’abbiamo messa tutta. E tutte insieme abbiamo vinto la partita. Superare una squadra forte come La Spezia è una grande soddisfazione, ma è solo l’inizio perché già pensiamo alla prossima partita, a Selargius».

E’ già tempo, infatti, di mettere in archivio le gioie dell’esordio e pensare al secondo turno. E stavolta le due marchigiane saranno impegnate in trasferta: Matelica volerà a Cagliari per affrontare il San Salvatore Selargius (sabato 15 ottobre, ore 15.30), Ancona viaggerà alla volta di Umbertide (domenica 16 ottobre, ore 18).

Il resto del programma: Vigarano – Cagliari, Patti – Roseto, La Spezia – Battipaglia, Empoli – Firenze, Savona – Roma.

Classifica: Umbertide, Empoli, Battipaglia, Roseto, Firenze, Matelica e Ancona 2; Savona, La Spezia, Selargius, Vigarano, Patti, Roma e Cagliari 0.