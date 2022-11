Basket A2 donne: Ancona e Matelica “rimontate” e sconfitte

Entrambe le formazioni marchigiane vanno vicinissime al successo, ma vengono superate in volata rispettivamente da Firenze e Patti

FABRIANO – Nella quinta giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, sconfitte quasi “fotocopia” per le due formazioni marchigiane in lizza, ovvero Basket Girls Ancona e Halley Thunder Matelica. Entrambe sono state superate al termine di buone gare in cui le squadre avversarie hanno “rimontato” e vinto.



La Basket Girls Ancona di coach Sandro Castorina è stata protagonista di un signor match sul difficile campo di Firenze, a 43” dalla sirena era a +4 trascinata da 21 punti di Diane, ma nella “volata” è stata la squadra toscana ad avere la meglio per 71-68.



La Halley Thunder Matelica di coach Orazio Cutugno tra le mura amiche ha dominato la gara con l’Alma Basket Patti per tre quarti, raggiungendo anche 15 punti di vantaggio, poi nell’ultimo parziale qualcosa ha iniziato a incepparsi, le siciliane hanno preso fiducia e sono risalite. Nonostante ciò a due minuti dalla fine Matelica era ancora a +2, ma Patti è stata più precisa firmando il blitz 71-75. Alla Halley Thunder non sono bastati i 20 punti di Gonzalez.



Gli altri risultati: Vigarano – Selargius 59-68, Cagliari – Empoli 65-79, Roma – Roseto 59-37, Battipaglia – Savona 60-48, La Spezia – Umbertide 58-44

Classifica – Battipaglia ed Empoli 8; Firenze, Patti, Ancona, Savona e La Spezia 6; Roma, Selargius, Roseto, Matelica, Umbertide e Vigarano 4; Cagliari 0.