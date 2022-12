Basket A2 donne: un altro “colpo” esterno di Matelica

FABRIANO – Nel campionato di serie A2 femminile di basket, la Halley Thunder Matelica conquista la terza vittoria esterna consecutiva compiendo un vero e proprio blitz a Roseto per 84-85. Decisivo è stato il canestro della fabrianese Giulia Michelini a dieci secondi dalla sirena, al termine di una gara quasi sempre giocata all’inseguimento, ma in grande evidenza vanno messe le prestazioni dell’argentina Debora Gonzalez (33 punti, 10 rimbalzi, 4 assist) e dell’olandese Laura Steggink (17 punti, 7 rimbalzi). La squadra di coach Orazio Cutugno sale a quota 12 punti in classifica dopo dieci giornate di campionato, nel gruppo della zona playoff.

Periodo difficile per la Basket Girls Ancona di coach Sandro Castorina, giunta alla sesta sconfitta consecutiva. Certo, lo scoglio che proponeva in questo turno il calendario era di quelli troppo difficili per pensare ad una ripartenza, la forte capolista Empoli. E infatti le toscane si sono imposte 55-67 sulla formazione dorica, che comunque non ha sfigurato. Le migliori realizzatrici biancorosse sono state Ludovica Albanelli (13) e Serena Bona (12).

Gli altri risultati: Savona – Selargius 62-57, Cagliari – Battipaglia 44-68, Roma – Vigarano 74-67, Umbertide – Patti 79-70, Firenze – La Spezia 66-70.

Classifica: Empoli 16; La Spezia e Battipaglia 14; Firenze, Umbertide, Patti e Matelica 12; Savona e Selargius 10; Roma 8; Vigarano e Ancona 6; Roseto 4; Cagliari 2.