La Barbato Vela Ancona accende il weekend della pallanuoto dorica

La formazione anconetana guidata da coach Igor Pace si è imposta al Passetto contro l'Arenzano con un netto 14-8. Decisiva la maggior qualità messa in acqua dai padroni di casa

ANCONA- Weekend positivo per la Barbato Design Vela Nuoto Ancona che torna alla vittoria. Nelle acque del Passetto, i dorici di coach Igor Pace avanzano nel campionato di serie A2 piegando 14-8 la sempre ostica Rari Nantes Arenzano. Il successo è netto ma arriva dopo un match tiratissimo in tutto il suo arco temporale.

Gli anconetani hanno avuto la meglio grazie alla maggior qualità mostrata e al cinismo messo in acqua nelle fasi cruciali della gara. Arenzano ha retto bene per oltre trequarti salvo poi crollare, nel finale, sotto i colpi dei padroni di casa.

Barbato Design Vela Ancona-Rari Nantes Arenzano 14-8

(4-4, 2-1, 6-3, 2-0)

Barbato Design Vela Ancona: Bartolucci E., Lisica 5, Pugnaloni 1, Pantaloni 1, Baldinelli, Alessandrelli F. 1, Milletti M. 3, Dipalma, Milletti T. 2, Bartolucci D., Sabatini, Cesini 1, Pierpaoli. All. Pace I.



Rari Nantes Arenzano: Damonte A., Corelli, Robello 1, Lottero, Bruzzone 1, Messina, Ghillino 1, Piccardo 1, Ieno, Delvecchio 2, Rasore 1, Damonte M. 1, Musiello. All. Robello.



Arbitri: Lombardi e Pagani Lambri.

Note – Espulso per proteste Pantaloni nel III t.; usciti per limite di falli: Bruzzone nel III t. e Ghillino nel IV t.; sup. num. Vela 6/12 + 3 rigori realizzati, Arenzano 5/13 + 1 rigore realizzato.