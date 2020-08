La Barbato Vela Pallanuoto Ancona inserita ancora nel girone nord

ANCONA- La Barbato Vela Pallanuoto Ancona si appresta a tornare in piscina per il campionato di Serie A2 maschile 2020-2021. I dorici, che saranno guidati da coach Igor Pace, sono stati inseriti nel girone nord ancora una volta e affronteranno le sei liguri Bogliasco 1951, Crocera Stadium, Lavagna, R.N.Arenzano, R.N.Camogli e Sportiva Sturla, le due lombarde Brescia Waterpolo e Como Nuoto, il Plebiscito Padova, il De Akker Team Bologna e il Torino 81.

Questo il commento del tecnico anconetano: «Un girone che un po’ ci aspettavamo con l’unica sorpresa del Padova. Si ricrea un girone simile a quello di qualche anno fa, e sarà complicato, come al solito. La De Akker sembra abbia preso il ruolo della Metanopoli, con acquisti importanti e un direttore sportivo importantissimo come Arnaldo Deserti».

Poi, sulla Barbato, Pace svela le strategie d’allestimento del roster: «I nostri giovani stanno diventando grandi e quest’anno cercheremo di inserire qualche altro giovane, ma molto dipenderà anche dalle normative con cui si affronterà la nuova stagione. Diverse squadre del girone si sono rinforzate, la De Akker è già fortissima, sembra che non ci siano squadre poco attrezzate. Dunque mi aspetto un campionato molto tosto e competitivo, e noi non potremo certo abbassare la guardia. Per ora stiamo confermando quasi tutto il blocco anconetano, nonché i due fratelli Milletti da Perugia. Il resto lo definiremo presto».