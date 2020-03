Barbato Vela, Pace: «Difficile mantenere la giusta concentrazione»

«È un momento strano, ci siamo allenati sempre, ma è difficile mantenere la giusta concentrazione quando hai sempre l’incertezza se giochi o non giochi». Le parole sono quelle di Igor Pace, tecnico della Barbato Vela Ancona Pallanuoto impegnata nel campionato di serie A2 maschile. La formazione dorica, domani alle 18, sarà impegnata nella sfida in trasferta a Roma contro la Zero9, penultima della classe. Nell’incontro rigorosamente a porte chiuse si respirerà un’aria molto strana:

«In acqua c’è un clima particolare, c’è la difficoltà di reperire le giuste energie per affrontare una partita di campionato, ma stiamo tutti bene, anche se per tutta la stagione dovremo fare a meno di Pugnaloni, partito per l’Erasmus, un giocatore che si vede poco ma pesa tanto nell’economia del nostro gioco. Per il resto sono tutti disponibili. Una trasferta complicata, la Zero9 in casa ha sempre disputato buone gare».

La gara d’andata terminò 15-8 per gli anconetani. Erano altri tempi, l’emergenza Coronavirus era ancora tanto lontana.