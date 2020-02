La Barbato Pallanuoto impatta al Passetto con un ostico Bologna

ANCONA- Non riesce ad incamerare il bottino pieno la Barbato Pallanuoto Vela Ancona che impatta, nelle acque amiche del Passetto, con la President Bologna. Termina 11-11 il match tra i dorici e l’ostica formazione bolognese con entrambe le protagoniste impegnate nella lotta playoff. Tanti gol e tanti capovolgimenti di fronte con gli anconetani che possono recriminare per i tanti errori commessi in fase di realizzazione. Non è mancato anche il nervosismo con l’espulsione di Vinko Lisica da registrare per i padroni di casa. Un banco di prova utile per capire dove lavorare e cosa migliorare nel rush finale della stagione.

SALA STAMPA

Igor Pace (Allenatore Barbato Vela): «C’è dell’amaro in bocca, non si può negare. Facendo una valutazione complessiva della partita penso che potevamo meritare la vittoria per le tante occasioni create. Loro sono una buonissima squadra, hanno tirato bene e noi abbiamo subito un parziale pesante. Poi siamo rientrati bene, la squadra ha messo personalità e credo che la prestazione sia stata importante. I rimpianti? I rigori si possono sbagliare, certo non si può dire che siano stati pochi gli episodi a sfavore».

TABELLINO

Barbato Design Vela Ancona-President Bologna 11-11

(3-4, 3-3, 4-2, 1-2)

Barbato Design Vela Ancona: Bartolucci E., Lisica 3, Alessandrelli F., Pantaloni 1, Baldinelli G., Pieroni, Milletti M. 1, Dipalma, Breccia, Bartolucci D. 3, Sabatini 2, Cesini 1, Pierpaoli. All. Pace I.

President Bologna: Mugelli, Campolongo 1, Orlandini, Baldinelli A., Moscardino 1, Kadar 2, Marciano, Belfiori 1, Turchini 2, Pozzi, Cocchi 3, Parisi 1, De Simon. All. Risso.

Arbitri: Scappini e Rotunno.

Note: sup. num. Vela 4/14 + due rigori, President 4/7 + un rigore.