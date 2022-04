FABRIANO – Tutto pronto per l’inizio della Ligier European Series 2022, campionato automobilistico che si svolgerà a partire da sabato 16 aprile e si svilupperà in sei tappe fino a metà ottobre tra Francia, Italia, Belgio e Portogallo.



Ai nastri di partenza, come già annunciato ad inizio marzo, c’è anche il pilota fabrianese Simone Riccitelli al volante della Ligier JS P4 del team LR Dynamic Events. Si comincia sabato 15 aprile sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet, in Francia.

«Siamo pronti e fiduciosi – a parlare è proprio Simone Riccitelli. – La settimana scorsa siamo stati due giorni su in Francia, al “Paul Ricard”, martedì e mercoledì, per fare un set-up di gara e provare la macchina. Direi che è andata bene, i tempi sono buoni. La macchina mi piace, è veloce e ha un gran percorrenza di curva».



Riccitelli formerà la “coppia” con il collega Nicola Neri, un binomio già collaudato lo scorso anno. Il format della competizione, infatti, prevede due gare di un’ora ciascuna, con cambio pilota a metà. Venerdì 15 aprile sono in programma due prove libere e le qualifiche, mentre le due gare si svolgeranno sabato 16 aprile.



«Siamo molto carichi – prosegue Riccitelli: – puntiamo a fare bene anche se dobbiamo dire che il livello sarà molto alto, con ventuno macchine al via provenienti da tutta Europa. Ci sarà da divertirsi».



Questo il calendario del campionato: 15-16 aprile a Le Castellet (Francia), 13-14 maggio a Imola, 10-11 giugno a Le Mans, 1-2 luglio a Monza, 23-24 settembre a Spa-Francorchamps (Belgio), 14-15 ottobre a Portimao (Portogallo).