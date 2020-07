Il fabrianese Simone Riccitelli in gara al Mugello

FABRIANO – «Sono pronto, carico ed emozionato per questa ripartenza dopo il lungo stop per l’emergenza coronavirus». Sono le parole del pilota fabrianese Simone Riccitelli in vista del primo appuntamento stagionale con il Campionato Italiano Gran Turismo di automobilismo in programma domenica 19 luglio al circuito del Mugello.

La gara sarà della “serie” Endurance, della durata di tre ore, con alternanza di piloti ogni ora. Riccitelli si darà il cambio al volante con i colleghi Francesco Guerra e Nicola Neri. «Ma l’ordine non è stato ancora stabilito, farà parte della strategia di gara, da decidere», dice Riccitelli, che quest’anno fa parte del team Bmw Italia e guiderà la Bmw M4. «La scorsa settimana abbiamo fatto un ultimo test con la macchina – racconta – È andato abbastanza bene, in linea con le aspettative. Siamo pronti e speriamo di far bene».

Riccitelli raggiungerà domani (giovedì 16) il Mugello, venerdì tre turni di prove libere, sabato alle ore 12.45 le qualifiche per stabilire le griglie (diretta sul canale 228 di Sky) e domenica alle ore 14 la gara che sarà trasmessa in diretta su RaiSport.