Aurora Jesi, si lavora per la conferma di Giampieri e il “colpo” Ferraro

Trattativa in fase avanzata anche per il ritorno in maglia arancioblu di Antonio Valentini. In settimana potrebbero arrivare le ufficializzazioni dei nuovi acquisti

JESI – Noah Giacchè, Mattia Magrini, Nelson Rizzitiello e Andrea Quarisa. Sono i quattro acquisti già messi a segno dall’Aurora Jesi. Che non intende, però, fermarsi. Il sodalizio arancioblu sta lavorando infatti alla conferma della guardia Fabio Giampieri e al ritorno di Antonio Valentini, cresciuto nel settore giovanile jesino. Non solo. Il portale Spicchi d’Arancia segnala l’interessamento della società guidata da Altero Lardinelli per Massimiliano Ferraro, in uscita da Piacenza (A2). L’obiettivo dell’Aurora è quello di individuare tre senior in grado di guidare la squadra, puntando comunque su giovani molto promettenti e desiderosi di farsi strada.

A guidare gli arancioblu sarà sempre Marcello Ghizzinardi, molto apprezzato la scorsa stagione per la competenza e lo spirito che riesce a trasferire ai ragazzi in campo. «Sono felice di ripartire da una certezza come quella di Marcello in panchina – è stato il commento di Altero Lardinelli – e dalla sua disponibilità a sposare un progetto che partirà gioco forza da un ridimensionamento economico ma che, proprio grazie alla sua esperienza, potrà essere valorizzato al meglio dalla sua salda guida tecnica. Ciò non significa che dovremo rivedere le nostre ambizioni al minimo ma anzi, cercheremo di costruire un roster accattivante, con qualche scommessa e diversi ragazzi del settore giovanile, che, grazie al lavoro prezioso di Marcello sono convinto saprà ritagliarsi i propri spazi nel prossimo torneo di cui ancora conosciamo poco, sia come livello tecnico sia come numero di squadre al via e di girone in cui verremo inseriti. Mi aspetto un aiuto da tutta la città per poter continuare, tutti insieme, a gioire di basket nelle domeniche all’Ubi Banca Sport Center».