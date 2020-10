Aurora Jesi, numeri in crescita. Bacci: «Confermata la fiducia in noi»

JESI – «Siamo oltre le 200 iscrizioni, contro le 140 dell’anno passato. Numeri importanti, considerato anche che praticamente tutti i ragazzi che erano già con noi, con le relative famiglie, ci hanno confermato fiducia». Così Francesco Bacci, Responsabile della scuola calcio dell’Aurora Jesi, su questo avvio di attività.

Spiega Bacci: «Vogliamo che tra tutte le componenti del nostro gruppo, ovvero ragazzi, genitori, tecnici e dirigenti, si crei la giusta empatia, e questo dato ci conforta. Da noi tutti i bambini sono uguali. Nessuno viene lasciato indietro. In piena fase di sviluppo fisico e caratteriale è inutile e dannosa la divisione tra più o meno bravi ma tutti devono avere lo stimolo di migliorarsi».

Stretta di mano fra il presidente dell’Aurora Calcio Emiliano Togni, a sinistra, e Francesco Bacci

Prosegue il tecnico ex Jesina: «Abbiamo un allenatore ogni 12 ragazzi, per evitare sovraffollamenti e poterli far lavorare al meglio. Nessun mister è stato scelto casualmente, ognuno è in possesso di patentino Uefa. Crediamo fortemente che il divertimento debba integrarsi con l’insegnamento. I tecnici dei più piccolini hanno anche la laurea in scienze motorie».

Dai Piccoli Amici agli Allievi, tutti i gruppi si allenano e giocano fra le strutture del Cardinaletti e il campo verde della parrocchia San Massimiliano Kolbe: «Il benessere di ogni singolo ragazzo è il nostro unico obiettivo e tutti i nostri investimenti sono finalizzati alla crescita della struttura tecnica in tutti i suoi aspetti. Inoltre stiamo lavorando a partnership con Società professionistiche di primo livello, questo non per attaccare semplicemente una targa all’ingresso della nostra sede, ma per costruire un vero rapporto di collaborazione e di interscambio a livello tecnico».