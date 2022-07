Aurora Jesi, coach Marcello Ghizzinardi ritorna in arancioblu

La società presieduta da Altero Lardinelli ha richiamato in panchina l'allenatore di Codogno

JESI – Marcello Ghizzinardi torna sulla panchina dell’Aurora Jesi. La società presieduta da Altero Lardinelli comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/23 con il coach di Codogno. Un gradito ritorno il suo, dopo la parentesi dell’anno scorso a Crema, per rinsaldare un rapporto, professionale ed umano, molto intenso e fruttuoso tra l’allenatore e la piazza di Jesi.

Marcello Ghizzinardi e l’Aurora, targata General Contractor, ripartono dunque con grande entusiasmo e reciproca fiducia

«Torno a Jesi con grande voglia e grande entusiasmo – le parole di Marcello Ghizzinardi – il progetto che ci attende è ugualmente stimolante e sicuramente più ambizioso rispetto a quello vissuto insieme post pandemia. Ho in mente ancora la bella serie play off con Rieti che dovrà essere il nostro punto di partenza: allora ci arrivammo come una Cenerentola, quest’anno dovremmo entrare nell’ottica di calcare palcoscenici importanti attraverso un progetto più consapevole e programmato, provando ad essere protagonisti tra i protagonisti della stagione».

A completare lo staff tecnico saranno Francesco Francioni come primo assistente, a cui va il grazie sincero della società per l’impegno e il buon lavoro fatto l’anno scorso, e Angelo Vitelli, secondo assistente in arrivo da Teramo, che sostituirà Paolo D’Angelo, unico partente dopo un anno di proficua e costruttiva collaborazione.