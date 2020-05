Aurora Calcio Jesi, avanti con Francesco Bacci

Confermato il responsabile tecnico. L'annuncio della società del presidente Emiliano Togni. «Progetto a lungo termine, nuove collaborazioni sono in via di definizione»

JESI – L’Aurora Calcio Jesi comunica che sarà ancora Francesco Bacci il Responsabile Tecnico per i prossimi anni. Il presidente Emiliano Togni fa sapere che il rapporto che lega l’Aurora Calcio a Francesco Bacci non si limiterà ad un progetto di breve durata, ma a lungo termine.

«Il progetto iniziato sta dando degli ottimi frutti- dicono dall’Aurora- la società ha ritrovato la forza e l’entusiasmo per crescere. Gli iscritti in due anni sono raddoppiati e il centro sportivo del Cardinaletti è resterà il Quartier Generale Tecnico della società».

Con Togni e Bacci, completeranno la squadra dirigenziale Martiniello, Branchesi e Grattini.

La squadra degli allenatori sarà per la quasi totalità tutta confermata, cosi come per i collaboratori degli allenatori. Nei prossimi giorni verranno comunicati tutti i nominativi , compresi i nuovi arrivati. «Dal punto di vista organizzativo, l’Aurora è già pronta per la nuova stagione. Nuovi progetti e nuove collaborazioni sono in via di definizione».

.