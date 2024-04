C’è Atletico Ascoli-Samb, derby caldo per la serie D

Rush finale per le squadre marchigiane di serie D, in campo domani 21 aprile (ore 15) per la terzultima giornata di campionato. Riflettori puntati sul derby Atletico Ascoli – Samb, una partita che per entrambe vale più dei tre punti in palio. All’andata terminò 2-2, con i bianconeri che nei minuti finali rimontarono due gol di svantaggio al Riviera, per poi essere accolti dai fuochi d’artificio dei propri tifosi al ritorno in città. Come all’andata, il Prefetto ha limitato l’accesso ai tifosi ospiti, vietando la vendita dei biglietti ai residenti di San Benedetto del Tronto e di altri nove Comuni limitrofi. La gara sarà comunque trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Atletico Ascoli. I rossoblù di mister Lauro, privi di Battista (squalificato), cercano una vittoria che manca da oltre un mese (10 marzo a Termoli), utile per riscattare la beffa dell’andata e consolidare la classifica in ottica play-off. L’Atletico Ascoli può invece festeggiare in casa la matematica salvezza: il traguardo è ormai ad un passo e i bianconeri hanno più risultati a disposizione.



Chi la salvezza deve ancora sudarsela è invece il Fossombrone, che si trova a soli due punti di distanza dalla zona play-out. I ragazzi di mister Fucili sono attesi dalla difficile trasferta laziale contro il Roma City, squadra che lotta invece per un posto nei play-off e diretta concorrente della Vigor Senigallia, ora al quinto posto, l’ultimo utile per accedere alla griglia spareggi promozione. La squadra di mister Clementi gioca in casa contro il Vastogirardi, penultimo in classifica e affamato di punti salvezza. C’è da riscattare l’ultimo passo falso di Avezzano e centrare un vittoria fondamentale nella corsa ai play-off.

Tiferà Vigor anche l’Alma Juventus Fano, a +3 dal penultimo posto del Vastogirardi che porterebbe alla retrocessione diretta in Eccellenza. I granata, dopo il successo casalingo contro il Roma City, sono tornati a sperare nella salvezza, nonostante una situazione societaria ancora in bilico. La squadra di mister Manoni è attesa dalla trasferta contro il Sora, reduce dalla cinquina rifilata al Tivoli una settimana fa e in piena lotta per il traguardo della salvezza diretta.