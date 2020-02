Atletica, nel weekend al Palaindoor inizia lo show di febbraio

Nell'impianto anconetano iniziano in questo weekend una serie di eventi che porteranno al grande spettacolo del 22-23 febbraio. Nelle fasi conclusive del percorso attesi campioni come Tamberi e Tortu

ANCONA- Fari puntati ancora sul Palaindoor per l’atletica italiana. Nello splendido impianto anconetano, da questo weekend fino al 22-23 febbraio, sono in programma una serie di kermesse che andranno a sfociare nel grande show degli Assoluti. I fari sono puntati sia sugli over ma anche, e soprattutto, sui giovani visto che sono attesi nel capoluogo i migliori delle varie discipline in gara.

Confermata la presenza dell’idolo di casa Gianmarco Tamberi nelle fasi finali insieme a quella di Filippo Tortu nei 60 metri. Sono tanti, tuttavia, i nomi destinati a scaldare i cuori dei presenti. Dal campione di salto triplo Samuele Cerro fino al decatleta Simone Cairoli passando per Daniele Corsa sui 200, Ottavia Cestonaro nel triplo, Raphaela Lukudo nei 400mt, Chiara Bazzoni nell 4×400 ed Erika Furlani nell’alto.

Non mancheranno i campioni di casa nostra. Confermate le presenze in pedana di Ludovica Polini (asta), Martina Ruggeri (salto in lung), Lorenzo Angelini (200mt), Alessandro Moscardi (200mt), Stefano Massimi (3000mt), Serena Frolli (Team Marche), Fabio Angelo Yebarth (60mt), Alfredo Stanrelli (400mt) eMatteo Masciangelo (asta).