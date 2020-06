Atletica, Tamberi e Barontini fanno la voce grossa al Palaindoor

Nelle rispettive gare svolte tra Palaindoor e Italico Conti, Gimbo ha fatto registrare un 2.21 nella sfida a distanza internazionale che ha visto protagonista anche Sottile. Per Barontini un buon crono nei 400mt in attesa di domenica

ANCONA- Gianmarco Tamberi e Simone Barontini ci sono. Precisi, roboanti e puntuali dimostrando che il lockdown è definitivamente alle spalle. La giornata di ieri ha consacrato lo stato di forma dei due, impegnati nelle rispettive discipline contro avversari non certo mansueti. Per il Gimbo nazionale, dopo l’uscita positiva nel meeting di Formia di qualche giorno fa, è arrivato un altro risultato degno di nota nella sfida a distanza che si è tenuta ieri pomeriggio tra il Palaindoor, Torino, Leverkusen e Nassau con Stefano Sottile, Jamal Wilson e Mateusz Przybylko.

Barontini, dal canto suo, ha fatto registrare un buon crono nei 400metri nelle corsie dell’Italico Conti, tenendo conto sia del vento contrario che ha limitato le prestazioni dei velocisti e sia del fatto che, domenica sempre ad Ancona, scenderà nuovamente in pedana per gli 800metri. La sua categoria.

Tamberi ha saltato la misura di 2.21, fallendo i tentativi a 2.24 (seppur di pochissimo). Una prestazione comunque molto incoraggiante, sulla strada verso i futuri appuntamenti. Stessa misura per Sottile che, tuttavia, è riuscito nell’intento al primo colpo (Tamberi al secondo) guadagnando qualche punto in più. Staccati entrambi gli altri sfidanti che hanno fatto registrare solamente 2.18.

Barontini, in calendario, ha anche una trasferta in Svizzera prima del ritorno nel capoluogo marchigiano fissato per l’11 luglio per il Memorial Serresi. A fine agosto l’appuntamento principe, quello degli Assoluti che si terranno a Padova.